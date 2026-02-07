Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Heat’i yenen Celtics, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat’i 98-96 mağlup eden Boston Celtics, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı.

Yunus Kaymaz  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
NBA'de Heat'i yenen Celtics, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Londra

Celtics'in 22 sayılık farktan döndüğü maçta Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı.

Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Knicks'i Pistons durdurdu

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında New York Knicks'i 118-80 mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Ev sahibi ekipte Daniss Jenkins 18, Tobias Harris ve Isaiah Stewart 15'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Konuk takımda 3 oyuncunun çift hanelere ulaşırken Mikal Bridges 19, Jalen Brunson 12, Jordan Clarkson 11 sayı kaydetti.

