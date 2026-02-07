NBA'de Heat’i yenen Celtics, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat’i 98-96 mağlup eden Boston Celtics, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı.
Celtics'in 22 sayılık farktan döndüğü maçta Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı.
Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.
Knicks'i Pistons durdurdu
Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında New York Knicks'i 118-80 mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Ev sahibi ekipte Daniss Jenkins 18, Tobias Harris ve Isaiah Stewart 15'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı.
Konuk takımda 3 oyuncunun çift hanelere ulaşırken Mikal Bridges 19, Jalen Brunson 12, Jordan Clarkson 11 sayı kaydetti.