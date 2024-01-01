NBA'de Hawks, Young'ın 40 sayısıyla Wizards'ı 130-126 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 130-126 mağlup etti.
İstanbul
NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Hawks, deplasmanda Wizards'ı 4 sayı farkla geçti.
Hawks'ta Trae Young 40 sayı ve 13 asistle, Dejounte Murray ise 32 sayıyla oynadı.
Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 38 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Cedi'den 5 sayı
Boston Celtics, deplasmanda San Antonio Spurs'ı 134-101 mağlup etti.
Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, Victor Wembanyama ise 21 sayı attı.
San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
Sonuçlar:
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123
Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.