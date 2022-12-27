NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'sine imza attı.
İstanbul
NBA'den yapılan paylaşımda, dün gece oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket yer aldı. 10 hareketin paylaşıldığı listede, Şengün'ün bir asisti 4. sırada, bir smacı ise 2. sırada gösterildi.
Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta ayrıca 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.
Sergilediği performansla Şengün, bu sezonki 10. "double-double"ına imza atıp, 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.
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