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NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'sine imza attı.

Fatih Erel   | 27.12.2022
NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den

İstanbul

NBA'den yapılan paylaşımda, dün gece oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket yer aldı. 10 hareketin paylaşıldığı listede, Şengün'ün bir asisti 4. sırada, bir smacı ise 2. sırada gösterildi.

Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta ayrıca 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

Sergilediği performansla Şengün, bu sezonki 10. "double-double"ına imza atıp, 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.


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