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NBA'de Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 126-121 mağlup etti.

Fatih Erel  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
NBA'de Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edilirken 76ers, Nuggets'ı 5 sayı farkla yendi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta sayı katkısı veremedi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ise 25 sayı ve 19 ribaunt ile oynadı.

Günün diğer maçlarında ise Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i 119-117 yenerken, Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 128-117 mağlup etti.

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