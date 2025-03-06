Dolar
36.45
Euro
39.37
Altın
2,907.09
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
91,444.00
BIST 100
10,251.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Ulusal Staj Programı İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Cleveland Cavaliers play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu

NBA'de galibiyet serisini 12 maça çıkartan Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
NBA'de Cleveland Cavaliers play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu

Ankara

NBA'ye 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda konuk ettiği Miami Heat'i 112-107 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 12. maçını kazandı. Cavaliers, 2024-2025 sezonunda play-off vizesi alan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Ev sahibi takımda Donovan Mitchell 26 sayı, Darius Garland da 15 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte Bam Adebayo'nun 34 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Payton Pritchard ve Derrick White ikilisinden rekor

Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçtan 128-118 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Payton Pritchard ve Derrick White, toplamda 84 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. Müsabakada Payton Pritchard 43, Derrick White ise 41 sayıyla oynadı.

Pritchard ve White, bir maçta 40'ardan fazla sayı atan ilk Boston Celtics ikilisi olarak tarihe geçti.

Antetokounmpo 20 bin sayıya ulaşan 52. oyuncu oldu

Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks'i ağırladığı maçı 137-107 kazandı.

Ev sahibi takımda 32 sayı ve 15 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 20 bin sayıya ulaşan 52. NBA oyuncusu oldu.

Antetokounmpo; LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 20 bin sayıyı geçen en genç 6. oyuncu olmayı başardı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Utah Jazz: 125-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 112-107

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 110-125

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 128-118

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 137-107

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 116-110

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 103-120

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 123-115

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi" genelgesi Resmi Gazete'de
FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına ilişkin video paylaştı

Benzer haberler

NBA'de Cleveland Cavaliers play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu

NBA'de Cleveland Cavaliers play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu

LeBron James, "50 bin" sayıyı geçti

LeBron James'in 50 bin sayı rekoruyla Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

NBA'de Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi

NBA'de Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı
NBA'de Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı

NBA'de Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet