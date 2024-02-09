Dolar
30.68
Euro
33.03
Altın
2,032.92
ETH/USDT
2,467.40
BTC/USDT
46,713.00
BIST 100
9,013.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, maçın seremonisinde rakibi İsrail'i protesto etti

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli bir oyuncunun "Yahudi karşıtlığı" iddiasına tepki olarak dün oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) elemeleri maçında İsrailli oyuncularla el sıkışmadı.

Fatih Erel  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İrlanda Kadın Basketbol Takımı, maçın seremonisinde rakibi İsrail'i protesto etti

İstanbul

İrlandalı oyuncular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolcuların aksine kenarda milli marşlarını okudu. Oyuncular ayrıca "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayarak İsrailli oyuncularla el sıkışmadı.

İsrailli oyuncu Dor Saar'ın 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımının "Yahudi karşıtı" olduğu yönünde ifadeler kullanmasının ardından, İrlanda Basketbol Federasyonu bu yorumların "kışkırtıcı ve tamamen yanlış" olduğunu belirtmişti. Federasyon maç öncesinde de yaptığı açıklamada, takımın "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayacağını bildirmişti.

Gazze'de devam eden savaş nedeniyle Riga'ya taşınan ve İsrail'in 87-57 üstünlüğüyle biten maç, İrlanda'nın karşılaşmayı boykot etmesi yönündeki baskıya rağmen oynandı.

İrlanda Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı John Feehan'ın da yine maç öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ile oynamaları gereken karşılaşmayı boykot etmeleri halinde ağır para cezaları ve turnuvadan ihraç edilmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söylemişti.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada ise Riga'daki maça çıkılmaması halinde FIBA ​​Avrupa tarafından 80 bin avroya kadar para cezası uygulanabileceği belirtilerek "Bu yılın sonlarında rövanş maçını oynamamamız halinde 100 bin avroya kadar ek para cezası da uygulanabilecek. İrlanda da FIBA ​​Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinden çıkarılacak ve aynı zamanda FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2027 elemelerinde mücadele etmesi de yasaklanacak, bu da büyük kadın takımımız için uluslararası düzeyde müsabakalardan 5 yıl süreyle etkin bir şekilde men cezasıyla sonuçlanacak." görüşlerine yer verilmişti.

"İrlanda Basketbol Federasyonunun daha önce Rusya ve Beyaz Rusya'nın Avrupa basketbolundan ihraç edilmesini desteklediği doğru; FIBA ​​Avrupa bizden bunu yapmaları için onlara yazmamızı istemişti. Uluslararası bir federasyon olarak FIBA ​​Avrupa, resmi duyurudan önce ülke federasyonlarından destek almak istiyordu." şeklinde görüş belirten İrlanda Basketbol Federasyonu, 25 Ocak'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Hepimiz Gazze'de gelişen olaylardan son derece endişeliyiz ve insanların uğraşmak zorunda kaldığı korkunç duruma son derece sempati duyuyoruz. Çatışmaların ortaya çıkmasından bu yana İrlanda Basketbol Federasyonu, FIBA ​​Avrupa ile düzenli yazışmalar yapıyor; İsrail ile bu fikstürler hakkında, oyunları oynamama seçeneği de dahil olmak üzere güçlü endişelerimizi dile getirdik; ancak FIBA ​​Avrupa, ilk olarak İsrail ile maçımızı oynamamız konusunda ısrar ediyor. Bunlardan biri 8 Şubat'ta Letonya'nın Riga kentinde tarafsız bir alanda gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi
Dışişleri Bakanı Fidan: Soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir
"Tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin sonlandırılması" çağrısı
Datça ve Milas'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kayıp çocuklar" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, maçın seremonisinde rakibi İsrail'i protesto etti

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, maçın seremonisinde rakibi İsrail'i protesto etti

İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor

BM: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı

GÖRÜŞ - UNRWA'nın çöküşü: Batı'nın İsrail ile yeni suç ortaklığı

GÖRÜŞ - UNRWA'nın çöküşü: Batı'nın İsrail ile yeni suç ortaklığı
GÖRÜŞ - Ateşkeste son durum: İsrail yine aşırı sağa teslim

GÖRÜŞ - Ateşkeste son durum: İsrail yine aşırı sağa teslim
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet