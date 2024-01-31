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Spor, Basketbol

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Mitrovic ile yollar ayrıldı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi.

Emre Doğan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Mitrovic ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mayıs'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başantrenörlüğünü yürüten 53 yaşındaki Mitrovic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Karadağlı başantrenöre verdiği emekler için teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray Ekmas, son maçında Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 25 sayı farkla öne geçilmesine rağmen yaşanan yenilginin ardından Zvezdan Mitrovic'e tepki göstermişti.

Taraftarlar, soyunma odasına giderken Mitrovic'in istifası yönünde tezahüratlarda bulunmuş, Karadağlı başantrenör de sarı-kırmızılı taraftarlara karşılık verince tartışma yaşanmıştı.

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