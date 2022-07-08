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Spor, Basketbol

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımları belli oldu

Gaziantep Basketbol, turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Beşiktaş ise ön eleme aşamasından başlayacak.

Emrah Oktay   | 08.07.2022
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımları belli oldu

İstanbul

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonunda 2 Türk takımı mücadele edecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Gaziantep Basketbol, turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Beşiktaş ise ön eleme aşamasından başlayacak.

Normal sezonda Gaziantep Basketbol'un yanı sıra Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), BC Balkan (Bulgaristan), HAKRO Merlins Crailsheim (Almanya), Hapoel Galil Elion (İsrail), New Basket Brindisi (İtalya), Donar Groningen (Hollanda), Anwil Wloclawek (Polonya), Porto (Portekiz) ve CSM Oradea (Romanya) doğrudan katılım hakkı elde etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılacak kulüplerden 19'u, normal sezonuna kalamamaları durumunda FIBA Avrupa Kupası'na katılmayı tercih ettiğini belirtti. Bu kulüplerin en fazla 18'i FIBA Avrupa Kupası'na katılabilecek ve doğrudan normal sezondan başlayacak.

Bu nedenle FIBA Avrupa, normal sezonda kalan yerleri dolduracak ve 2022-2023 sezonunda mücadele edecek kulüpleri belirlemek için 27-30 Eylül'de dört eleme turnuvası düzenleyecek. Dört eleme turnuvasına katılacak olan 22 kulüp, önceki üç sezondaki FIBA Avrupa Kupası sonuçlarına göre kura çekimi için altı torbaya bölünecek.

Turnuvalara doğrudan yarı final aşamasında katılacak 10 seri başı kulüp olacak ve bunlar birinci torbada dört takım, ikinci torbada dört takım ve üçüncü torbada iki takım olacak şekilde yerleştirilecek.

Birinci torba (seri başı takımlar): ZZ Leiden (Hollanda), Sporting (Portekiz), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Rilski Sportist (Bulgaristan)

İkinci Torba (seri başı takımlar): Telenet Giants Antwerp (Belçika), Kataja Basket (Finlandiya), Sigal Prishtina (Kosova), Beşiktaş

Üçüncü Torba (2 seri başı takım): Hapoel Haifa (İsrail), Cholet Basket (Fransa), Kalev/Cramo (Estonya), Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Dördüncü torba: SCMU Craiova (Romanya), Czarni Slupsk (Polonya), BG Gottingen (Almanya), Aris BSA (Yunanistan)

Beşinci torba: BC CBET Jonava, BC Wolves (Litvanya), BC Trepca (Kosova), Jamtland Basket (İsveç)

Altıncı torba: KK Cedevita Junior (Hırvatistan), Thor Thorlakshofn (İzlanda)

Statü

A ve B turnuvalarında, tüm çeyrek finaller tamamlanana kadar üçüncü torbadaki takımlar altıncı torbadaki takımlarla ve dördüncü torbadaki takımlar beşinci torbadaki takımlarla eşleşecektir.

C ve D turnuvalarında, üçüncü torbadaki iki seri başı takım doğrudan yarı finallere yerleşecek.

Kura çekimi 14 Temmuz Perşembe günü Almanya’nın Münih kentinde yapılacak.

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