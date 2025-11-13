Beşiktaş Kulübü, Portekizli Rafa Silva'nın 15 Kasım'a kadar izin istediğini açıkladı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediği kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının gündemi ve Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili 15 Kasım Cumartesi günü başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.