Dolar
42.25
Euro
49.26
Altın
4,163.44
ETH/USDT
3,171.60
BTC/USDT
98,190.00
BIST 100
10,628.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Portekizli Rafa Silva'nın 15 Kasım'a kadar izin istediğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın 15 Kasım Cumartesi gününe kadar izin istediğini duyurdu.

Can Öcal  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Beşiktaş Kulübü, Portekizli Rafa Silva'nın 15 Kasım'a kadar izin istediğini açıkladı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının gündemi ve Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili 15 Kasım Cumartesi günü başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü, Portekizli Rafa Silva'nın 15 Kasım'a kadar izin istediğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli Rafa Silva'nın 15 Kasım'a kadar izin istediğini açıkladı

Voleybolun sanatçı oyuncusu: Kadi Kullerkann

Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş ile Antalyaspor 59. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor 59. randevuda
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartın üzüntüsünü yaşıyor

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartın üzüntüsünü yaşıyor
Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor

Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet