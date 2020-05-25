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Spor, Basketbol

Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılaşmıştır." denildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.05.2020
Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini saygıyla karşıladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun ING Basketbol Süper Ligi ile ilgili kararının ardından Avrupa Ligi yönetiminin de sezonu sonlandırmasıyla Fenerbahçe Beko için 2019-2020 sezonunun sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün insan sağlığını her şeyden önde tuttuğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç, basketbol sezonunun tüm yarışmalarda sona ermesine ve takımımızın tüm kulvarlardaki yürüyüşünün yarıda kalmasına yol açmıştır. Yine de bir kez daha belirtmek isteriz ki; tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılaşmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli takımın sezona istediği gibi başlangıç yapamamasına rağmen ilerleyen süreçte performansını arttığı ifade edilen açıklamada, "Takımımız, bu sezona istediği girişi yapamasa da sakatlık sorunları bulunan oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla, özellikle yeni yılla birlikte performansını arttırmış ve bunun karşılığını şubat ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak almıştır. EuroLeague'de de formunu arttırarak yoluna devam eden ekibimiz, ilk hedefi olan play-off yolunda avantajlı bir konum yakalamış ve başarılı olmayı alışkanlık edindiği nisan ayı ve sonrası için iddiasını en güçlü şekilde korumuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni sezon planlamasına hemen başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye'nin ve Avrupa'nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Erkek basketbolda Avrupa'nın zirvesinin değişilmez isimlerinden biri haline gelen takımımızın, yeni sezon planlaması için çalışmalara ivedilikle başlanacak; Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2020-21 sezonunda da tüm kupalar için mücadelesine en güçlü şekilde devam edecektir."


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