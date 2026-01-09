Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, Badalona'da düzenlenecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, İspanya'nın Badalona şehrinde yapılacak.

Emre Aşıkçı  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, Badalona'da düzenlenecek

Istanbul

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 7-9 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İspanya'nın Badalona kentindeki 12 bin 760 seyirci kapasiteli Palau Municipal d'Esports de Badalona'da oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen organizasyonun üst düzey yöneticisi (CEO) Patrick Comninos "Badalona'da işbirliğine açık güçlü bir ortak bulduk ve organizasyonu yeniden İspanya’ya getirme kararı bizim için oldukça kolay oldu. Dokuz yıl önce bu çapta bir organizasyonu düzenleme konusunda acemiydik. Bugün ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10'uncu sezonunu kutlarken, Badalona’da düzenlenecek Dörtlü Final'in, bu şehirde daha önce gerçekleştirilen büyük basketbol organizasyonlarının yüksek standartlarına layık olacağına inanıyoruz. Bu salon tarihle nefes alıyor ve bunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

