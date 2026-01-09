Dolar
43.15
Euro
50.30
Altın
4,473.12
ETH/USDT
3,118.80
BTC/USDT
91,104.00
BIST 100
12,130.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Glint Manisa Basket (Ankara)

20.30 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

12 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Kahramanmaraş Merkez)

19.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS (Altındağ Atatürk)

10 Ocak Cumartesi:

14.45 İlab Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Beşiktaş GAİN)

16.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Çayırova)

11 Ocak Pazar:

13.00 Finalspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOFAŞ)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "Casperlar" suç örgütüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı
Organize suç örgütüne yönelik 21 ildeki operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst

NBA'de Thunder, Jazz'ı uzatmada yendi

NBA'de Thunder, Jazz'ı uzatmada yendi
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final başlıyor

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final başlıyor
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet