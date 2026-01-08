Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,429.71
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,066.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst oldu.

Emre Aşıkçı  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Istanbul

Organizasyonun açıklamasına göre, Bayern Münih'in İspanya ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 96-89 yendiği maçta, 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan 29 yaşındaki Alman basketbolcu, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu seçilen Obst, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalaması yakaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst

Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst

NBA'de Thunder, Jazz'ı uzatmada yendi

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarın başlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak
NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet