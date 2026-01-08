Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst oldu.
Istanbul
Organizasyonun açıklamasına göre, Bayern Münih'in İspanya ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 96-89 yendiği maçta, 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan 29 yaşındaki Alman basketbolcu, haftanın MVP'si seçildi.
Kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu seçilen Obst, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalaması yakaladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı