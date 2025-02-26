Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak

İstanbul
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Çıktığı son Avrupa Ligi maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden ve ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.
Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.