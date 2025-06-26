Dolar
39.77
Euro
46.64
Altın
3,342.87
ETH/USDT
2,491.10
BTC/USDT
107,812.00
BIST 100
9,426.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk klasman maçında Almanya ile karşılaşacak

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 14.30'da başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk klasman maçında Almanya ile karşılaşacak

Atina

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Milliler, Almanya'yı elemesi halinde 5'incilik maçında Litvanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise 7'ncilik müsabakasında aynı eşleşmedeki kaybeden tarafla mücadele edecek.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.

Türkiye veya Litvanya son bileti alacak

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Türkiye ya da Litvanya'nın olacak.

Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçlarına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Klasman maçlarında yer alacak ülkelerden Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.

Türkiye, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için klasman maçlarının ardından sıralamada Litvanya'nın üstünde yer alması halinde FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son biletini alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor
İstanbul'da kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulanacak
Nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk klasman maçında Almanya ile karşılaşacak

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

Almanya, F-35 filosu için Norveç'ten JSM füzeleri satın alacak

Almanya, F-35 filosu için Norveç'ten JSM füzeleri satın alacak
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Alman ekonomisi toparlanma yoluna girdi

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Alman ekonomisi toparlanma yoluna girdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet