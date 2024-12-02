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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'ya konuk olacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'ya konuk olacak

İstanbul

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı.

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