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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 02.02.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

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