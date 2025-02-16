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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımın başında üçüncü kupasını kazandı.

Emre Doğan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

İstanbul

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos ile son 3 sezonun şampiyonu Olympiakos karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu.

Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi. Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.

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