Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu
2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımın başında üçüncü kupasını kazandı.
İstanbul
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.
2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos ile son 3 sezonun şampiyonu Olympiakos karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu.
Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi. Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı.
Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.