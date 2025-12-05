Dolar
Spor, Basketbol

Cem Ciritci'den Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesiyle ilgili, müsabakanın bugün veya yarın oynanması için yaptıkları 2 önerinin reddedildiğini belirterek, verilen karara tepki gösterdi.

Emre Doğan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Cem Ciritci'den Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesiyle ilgili açıklama

İstanbul

Ciritci, konuyla ilgili FB TV'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmadan 2 saat önce EuroLeague yetkililerinin, olumsuz hava koşulları sebebiyle Yunanistan hükümeti tarafından maçın tehir edildiğini kendileriyle paylaştığını belirtti.

Bu kararın ardından harekete geçerek yetkililerle görüştüklerini aktaran Cem Ciritci, şu ifadeleri kullandı:

"En azından maçın bugün oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiakos, Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Geçmişte bu tür durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var. Türkiye'den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın yarın oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiakos-AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos AKTOR-Valencia Basket maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiakos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague'e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir."

