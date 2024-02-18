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Spor, Basketbol

Basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Savaş Güler  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Konya

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.

Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya seremonisinin başında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket takdim etti.

Ardından organizasyonda final mücadelesi veren Anadolu Efesli oyunculara madalyaları, TBF Yönetim Kurulu üyelerince verildi.

Daha sonra parkeye çıkan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla mücadele eden Nick Calathes oldu.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, ellerinde kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri gezdi, yapılan tezahüratlara eşlik etti.

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