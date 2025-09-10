Basketbolda 2026 Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Atina'da düzenlenecek
Basketbolda 2026 Avrupa Ligi dörtlü finalinin ikinci kez Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenleneceği duyuruldu.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenecek. Böylece bu prestijli turnuva, basketbolun en köklü konumlarından birine geri dönmüş olacak." ifadeleri kullanıldı.
Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.