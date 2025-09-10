Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda 2026 Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Atina'da düzenlenecek

Basketbolda 2026 Avrupa Ligi dörtlü finalinin ikinci kez Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenleneceği duyuruldu.

Ceren Aydınonat  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Basketbolda 2026 Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Atina'da düzenlenecek

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenecek. Böylece bu prestijli turnuva, basketbolun en köklü konumlarından birine geri dönmüş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

