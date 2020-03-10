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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Valencia Basket maçına 90'lı yılların nostaljisiyle çıkacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi maçına 90'lı yılların tasarımıyla hazırlanan formayla çıkacak.

Ercan Doğan   | 10.03.2020
Anadolu Efes, Valencia Basket maçına 90'lı yılların nostaljisiyle çıkacak

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 12 Mart Perşembe günü konuk edecek Anadolu Efes, bu maçta 90'lı yılların esintisiyle mücadele edecek.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, 1990'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla sahada yer alacak.

Formalar, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki Sportive standından temin edebilecek.

Anadolu Efes'in 1996'da kazandığı ve Türkiye'nin kulüpler düzeyinde basketboldaki ilk başarısı olan Koraç Kupası da maç günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak. Kupa, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki fuaye alanı ise 90'lar sokağı ile Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90'lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90'lar sokağında; playstation classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.

Taraftarlar, ayrıca 90'lı yılların en akılda kalan müzikleriyle dolu bir akşam yaşayacak.

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