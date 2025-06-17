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Pacers'ı 120-109 mağlup eden Thunder, NBA final serisinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Emre Aşıkçı  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Pacers'ı 120-109 mağlup eden Thunder, NBA final serisinde 3-2 öne geçti

Istanbul

Paycom Center'da oynanan serinin beşinci maçında, Jalen Williams 40 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Aaron Wiggins 14 sayılık performans gösterdi.

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Chet Holmgren ise galibiyete 9 sayı ve 11 ribauntla katkıda bulundu.

Konuk takımda, Pascal Siakam'ın 28, TJ McConnell'ın 18 ve Aaron Nesmith'ın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin altıncı maçı, 20 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

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