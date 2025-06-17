FIVB Milletler Ligi heyecanı ilk kez İstanbul'da yaşanacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Ankara
Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.
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İlk hafta karşılaşmalarının birinci maçında Fransa ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada Tayland'ı set vermeden 3-0 yenen milli takım, üçüncü müsabakada Polonya karşısında 3-2 kazanmasını bildi.
Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.
18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.
Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.
A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.
Organizasyonda ikinci haftanın programı
İkinci haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran Perşembe:
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran Cumartesi:
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran Pazar:
19.30 Türkiye-Brezilya
Melissa Vargas kadroda
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekipte kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak.
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
Daniele Santarelli: Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz"
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.
Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte ve Türkiye'den Daniele Santarelli ile Simge Aköz katıldı.
Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz." diye konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya'nın ilk 6'sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ama ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz oynuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değil." ifadelerini kullandı.
Güney Kore'den Dahyeon Lee ise takımdaki yeniliklere yönelik soru üzerine, "Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var." şeklinde yanıt verdi.
Kanada'dan Jazmine White da maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak adına çaba sarf edeceklerini belirtti.
Türkiye'de daha önce zorlu organizasyonlara katıldıklarını aktaran Belçika'dan Britt Herbots, "Burada büyük arenalarda maçlar oynadık. Taraftarların heyecanını biliyoruz. Bu da mental olarak ekstra bir çaba sarf etmememizi sağlıyor. Atmosfere hazırız." şeklinde görüş belirtti.
Milli oyuncu Simge Aköz, "İlk hafta genç kadroyla ciddi başarılar yakaladık. Devam eden süreçte bu çaba ve gücü göstermeyi planlıyoruz. İstanbul'da olmaktan çok memnunuz. Türkiye olarak gücümüzü biliyoruz. Uzun zamandır milli takımda İstanbul'da sahaya çıkmıyorduk. Ankara'da oynuyorduk. İstanbul'da seyirci karşısına çıkmak oldukça heyecan verici. Biletler tükendi, heyecanlıyız. Onlara en iyi performansımızı göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Brezilya'dan Gabriela Guimaraes ise "İlk hafta takımla beraber değildim ama takip ettim. Bu hafta geçiş dönemindeyiz. Maçlara en güçlü halimizle çıkmak istiyoruz. Takım ciddi emek sarf ediyor. Türkiye ile son maç son derece önemli. Çok çalışıyoruz. Finallere çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak söz alan Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte de şunları aktardı:
"Diğer takımların oyuncu değişiklikleri, genç kadroya geçme fırsatları vardı ama maalesef bu bizde yok. Benzer kadroyla uzun zamandır katılıyoruz. Bunun sonucunda kadromuz yoruluyor ama gerekli çalışma ve eforu sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki kadroyla bu hafta en iyi performansımızı göstereceğiz. Şimdiye kadar koyduğumuz efor için gurur duyuyorum. Daha önceki başarılarımızı devam ettirmeyi umuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.