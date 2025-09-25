Dolar
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

Fatih Çakmak  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
