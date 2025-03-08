Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,173.00
BTC/USDT
86,165.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da “İş Pozitif Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım antrenörlüğüne getirdi

Anadolu Efes Kulübü, Cenk Akyol'un Genç Takım antrenörlüğüne getirildiğini duyurdu.

Can Öcal  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım antrenörlüğüne getirdi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 15 Yaş Altı Takımı'nda antrenörlük görevini yapan Cenk Akyol'un Genç Takım antrenörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Anadolu Efes Sportif Direktörü İsmail Şenol, Cenk Akyol'un kulübün altyapısından yetişip milli takım formasıyla önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Cenk Akyol, henüz antrenörlük kariyerinin başında olmasına karşın, Galatasaray'da Ekrem Memnun ve Andreas Pistiolis'le önemli tecrübe edindi. Bu sezon 15 Yaş Altı Takımı'mızın başında gösterdiği performans da bizi cesaretlendirdi. 15 Yaş Altı Takımı'nın sezonunun bitmesiyle Cenk hocayı Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımımızın başına getirdik. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak vizyonumuz; Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ederek basketbolu tüm gençlere sevdirmektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı

Benzer haberler

Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım antrenörlüğüne getirdi

Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım antrenörlüğüne getirdi

NBA'de Cavaliers, üst üste 13. galibiyetine ulaştı

Alperen Şengün'ün 22 sayısıyla Rockets, Pelicans'ı 109-97 yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
NBA'de 50 binler kulübünün kurucusu LeBron James

NBA'de 50 binler kulübünün kurucusu LeBron James
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet