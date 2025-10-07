Dolar
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva'daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçının en skorer ismi oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

Istanbul

Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.

Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.


