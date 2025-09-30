Dolar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in kendileri için inanılmaz olduğunu düşünüyor

Milli basketbolcu Alperen Şengün 2025 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) kendileri için inanılmaz bir turnuva olduğunu söyledi.

Emre Aşıkçı  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in kendileri için inanılmaz olduğunu düşünüyor

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezon öncesinde Houston Rockets'ın medya günü organizasyonuna katılan Alperen Şengün, insanların sevgisini hissetmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki yıl sonra yapılacak 2027 FIFA ​​Basketbol Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonucu hedeflediklerini vurgulayan Alperen Şengün, bu turnuvada da Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını dile getirdi.

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

