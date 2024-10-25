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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Erkan Tiryaki  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu

Ankara

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya, 10 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunun 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacağı belirtildi.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Şerife Alper Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor), Teaira Zyaira McCovan.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı elemelerde F Grubu'nda 2 maçını da kazanarak lider durumda bulunuyor.

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