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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo 2020 bileti almak için yola çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek.

Emrah Oktay   | 23.06.2021
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo 2020 bileti almak için yola çıkıyor

İstanbul

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, bu organizasyon için yarın İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Milliler, buradan da feribotla elemelerin oynanacağı Victoria şehrine geçecek.

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