G7 Dışişleri Bakanları, küresel meseleleri ele almak üzere Kanada'da toplanıyor
G7 Dışişleri Bakanları, küresel meseleleri ele almak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kanada'nın ev sahipliğinde bir araya geliyor.
Ankara
Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, zirve, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilcileri bir araya getiriyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ontario eyaletinin Niagara bölgesinde iki gün sürecek zirve, küresel meselelerin ele alınması ve ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenleniyor.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çalışma yemeği kapsamında toplanacaklarını belirtti.
Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve istikrarın ilerletilmesi, Hint-Pasifik'te güvenliğin desteklenmesine yönelik konuları görüşeceklerini ifade eden Anand, Haiti ve Sudan'daki acil krizlere yanıt verilmesi gibi kritik öncelikler konusunda yapıcı fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.