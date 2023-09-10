Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,624.60
BTC/USDT
25,800.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 127-118 yenen Kanada, üçüncü oldu

Kanada Basketbol Milli Takımı, ABD'yi uzatmada 127-118 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Yunus Kaymaz  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 127-118 yenen Kanada, üçüncü oldu Fotoğraf: Dante Dennis Diosina Jr II/AA

İstanbul

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan üçüncülük maçında 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile Kanada karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreğini 34-25 önde geçen Kanada, soyunma odasına da 58-56 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodun 91-82 Kanada lehine geçildiği karşılaşmada ABD son çeyrekte farkı kapattı ve normal süre 111-111 berabere tamamlandı. Uzatmada rakibine 127-118 üstünlük kuran Kanada, tarihinde ilk kez bronz madalyaya uzandı.

ABD, 2019'un ardından bu turnuvadan da madalyasız ayrıldı.

Kanada'da Dillon Brooks 39 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Anthony Edwards'ın 24 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu ABD'de ise Austin Reaves 23 sayı, 5 ribaunt, Mikal Bridges 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan taksi, trenle çarpışmaktan "kıl payı" kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü

Benzer haberler

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 127-118 yenen Kanada, üçüncü oldu

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 127-118 yenen Kanada, üçüncü oldu

İkiz Kulelerin yıkıldığı alan hem anma merkezi hem "turistik mekana" dönüştü

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, G20'de kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istiyor

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, G20'de kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istiyor
ABD, Çin'in Asya-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı Vietnam ile yakınlık arayışında

ABD, Çin'in Asya-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı Vietnam ile yakınlık arayışında
FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet