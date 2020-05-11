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2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak

Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Berad Büyük   | 11.05.2020
2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak

Istanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası'nın, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkeler Filipinler, Japonya ve Endonezya'ya danışılarak belirlendiği kaydedildi.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.

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