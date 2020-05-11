2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak
Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Istanbul
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası'nın, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkeler Filipinler, Japonya ve Endonezya'ya danışılarak belirlendiği kaydedildi.
Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.