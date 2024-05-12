Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."
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Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek… pic.twitter.com/AfP5pCNhfb