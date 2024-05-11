Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek geride oldukları seride durumu 2-1 yaptı.
İstanbul
NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 24 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında Timberwolves'u 27 sayı farkla mağlup etti.
İlk iki maçı evinde kaybeden konuk takım Nuggets'ta Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Michael Porter Jr 21 sayı, 4 ribauntla oynadı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 14 sayı, 5 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Pacers evinde kazandı
Indiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 35 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yendi.
Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaunt ve Myles Turner 21 sayı, 10 ribaunt üretti.
Knicks'te Donte DiVincenzo'nun 35 ve Jalen Brunson'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.