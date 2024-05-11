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Spor

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.

Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı tebrik mesajında şu ifadelere verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Kadınlar finalinde rakibi İspanya’yı 234- 217 mağlup ederek altın madalya kazanan milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımızdan Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva’yı kutluyor, ülkemize kazandırdıkları Avrupa şampiyonluğu için sevinç ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tebrikler milli takım, tüm desteğimizle daima yanınızdayız."

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