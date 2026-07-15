Gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü.

Haluk Levent'in "çalışanlarının banka hesaplarını para transferlerinde kullandığı" iddiası Gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İlker Çetin emniyetteki ifadesinde, 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise ayrıldığını belirtti.

Çetin'e ifadesinde, Levent'e telefonunu verip vermediği ve banka hesaplarını kullandırıp başka kişilere para göndermesine aracılık edip etmediği soruldu.

Levent'in birden fazla kez telefonunu, para transferleri için de hesabını kullandığını öne süren Çetin, ifadesinde şunları söyledi:

"Hesabımı telefon üzerinden değil, başka şahıslara IBAN'ımı vererek para gönderilmesini istediğinden kullanmaktadır. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere IBAN'ım üzerinden gönderimini sağlamaktadır. Ben telefonumun şifresini zaten Bandırma'da teslim olduğumda vermiştim. Kendisi bana bu IBAN'la alakalı işlemlerle ilgili WhatsApp üzerinden bizzat talimat şeklinde göndermiştir. Haluk Levent'in bilgisi dahilinde bana borç şeklinde açıklamada yazılı para gelirdi. Haluk Levent'e de ben, 'Haluk Levent'in bilgisi dahilinde borç, iade' ya da 'Haluk Levent'in bilgisi' diye para gönderirdim. Levent'in kredi ve banka kartı yoktur. Kendisi yukarıda bahsettiğim şekilde, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay, Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına göndertiyordu. Bu hesapları kullanıyordu."

"Haluk Levent Kıbrıs'a gittiği zaman kumar oynardı"

Çetin'e ifadesinde, MASAK'ın hesap hareketleri incelemesindeki, 2022-2024 arasında Zafer Yay'dan hesabına 6,5 milyon gelmesi, kendisinden de Yay'ın hesabına yaklaşık 2 milyon lira gönderilmesine ilişkin para hareketleri hatırlatılarak, bu paraların kaynağı soruldu.

Zafer Yay'ın araçla ilgili işlerde hesabına para gönderdiğini, bu talimatın Levent tarafından verildiğini, içeriğini detaylı bilmediğini savunan Çetin, "Yol masrafları ve diğer masraflar için de gönderdiği oluyordu. Ya da Haluk Levent'in bizzat benim hesabımı kullanıp, başka şahıslara para gönderttiği, bu paraları da Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına gönderttiği oluyordu. Bununla alakalı WhatsApp mesajları bana talimat verir şekilde mevcuttur. Ayrıca bir hususu belirtmek istiyorum ki bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Haluk Levent Kıbrıs'a gittiği zaman kumar oynardı." ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent isimli şahsın yüklü miktarda para oynayıp oynamadığını biliyor musunuz? Ayrıca para kaybettiği oluyor muydu?" sorusunun yöneltildiği İlker Çetin, bizzat yanında bulunmadığını, bu nedenle bilmediğini ancak hesabını kullanarak kumarhaneden kendisine jeton aldığını belirtti.

Çetin, "Hesabınızı kullandırdığı için ne kadarlık jetonlar aldırıyordu? Miktarları çok olan veya gözünüze çarpan bir miktar mevcut mudur?" sorusuna da, "Her zaman Kıbrıs'a gitmiyorduk. Konser olduğu zamanlarda Kıbrıs'a gittiğimizde 1 milyon ve üzeri yani 2 milyon civarı gözüme çarpan miktarlar vardı." yanıtını verdi.

İlker Çetin'e, şüpheli Alper Çelik ile arasındaki 2 milyon 800 bin ile 8 milyon 355 bin lira arasındaki para transferlerinin kaynağının ne olduğu soruldu.

Çetin, bu soruya da Haluk Levent'in hesabını kullanarak Çelik'e para transferleri yaptığını, paraların kaynağını bilmediğini, patronu olduğu için yardım ettiğini belirterek, Levent'in kendi hesabı ve kredi kartı olmadığını, duyduğu kadarıyla da bankalarla sicili iyi olmaması nedeniyle hesabı olmayabileceği yanıtını verdi.

Çalışanlarının hesaplarını kullandığı iddiası

Çetin'e yine MASAK incelemesinde, Yeliz Kaya'dan hesabına 10 milyon lira geldiği, kendisinin de Kaya'ya 210 milyon lira para transfer ettiğinin görüldüğü belirtilerek, bu parasal ilişkinin sebebi soruldu.

İlker Çetin bu soruya, şu yanıtı verdi:

"Haluk Levent'in hesabımı kullanarak, Yeliz Kaya ile diğer şahsi alacaklarına para göndermek için hesabıma Yeliz Kaya'dan para gönderimi sağlamıştır. Haluk Levent, Zafer Yay, C.K. isimli şahıslar Ankara'da yüklü miktarda para alınıp, Ankara şubesinden benim adıma Yeliz Kaya adına para yatırımı sağlamıştır. Şahıstan alıp banka hesabına yatırıldı. Ne parası olduğunu bilmiyorum. Parayı kimden aldığımı hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla telefonumda Haluk Levent isimli şahıstan gelen konum üzerine firma gibi bir yerde, araç ile gidip paraları getiren şahıs veya şahısları hatırlamıyorum. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum."

Çetin'e "bu kadar yüklü miktarlarda paranın kullanılmasının kendisini rahatsız edip etmediği, neden kendisinin hesaplarının kullanıldığı" sorusu yöneltildi.

Halil Bostancı ve C.K'nın de hesaplarının kullanıldığını ifade eden Çetin, rahatsız olduğunu ancak işsiz kalmaktan korktuğu için soramadığını, yazışmalarını delil olarak sakladığını savundu.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonda bunlardan 3'ünün cezaevinde olduğu anlaşılmıştı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye yükselmişti.

Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştı.