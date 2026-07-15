Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 734'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 734'e çıktı Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 734'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 173 artarak 4 bin 734'e yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela Ulusal Meclisi, salı günü yaptığı açıklamada, "istikrarı, demokrasiyi ve ulusal toparlanmayı güçlendirmek" amacıyla muhalefetin bir kesimiyle ortak çalışma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Meclis ayrıca, 24 Haziran depremlerinin ardından gösterdiği dayanışma nedeniyle Washington'a teşekkür ederek, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine "ülkenin yeniden toparlanması, istikrarın pekiştirilmesi ve Venezuela'nın demokratik kurumlarının güçlendirilmesine verdiği destekten" dolayı şükranlarını sundu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.