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Adana'da sağanak etkili oluyor

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Yusuf Koyun  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Adana'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Yusuf Koyun - AA

Hatay

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.

Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

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