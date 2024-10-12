Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,446.00
BTC/USDT
62,711.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim hedefliyor

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Sude Şahingöklü  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim hedefliyor Fotoğraf: Sude Şahingöklü/AA

Adana

Şahin, Doktor Öğretim Üyesi Ceren Türkcan danışmanlığında diş çürüklerini erken teşhis edebilmek amacıyla çalışma yaptı.

Yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda diş çürükleri erken tanı kitini geliştiren Şahin, projesiyle 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

Genç girişimci, prototipini yaptığı diş çürükleri erken tanı kitinin eczanelerden ve diş hekimlerinden temin edilebilmesi için seri üretime geçmek istiyor.

Şahin, AA muhabirine, erken tanı kitinin kolaylıkla kullanılabildiğini belirtti.

Tükürükle testin yapıldığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu prototip, tükürük sıvısıyla çalışıyor. Kimyasal bir solüsyon hazırladık. Solüsyonun içerisine bireyler tükürüyor ve çözelti karışımı hazırlanıyor. Bu tükürüğü ardından hazırlamış olduğumuz yüzeye damlattıktan sonra 5 dakika içerisinde risk seviyesi hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bireylerin kolaylıkla evde, iş yerlerinde, otururken veya film izlerken uygulayabilecek olmaları çok büyük bir avantaj. Kitin üzerinde iki çizgi bulunuyor. Bunlardan iki tanesinde renklenme görülürse kişide yüksek çürük risk seviyesi olduğunu, bir an önce önlem alması gerektiğini aksi taktirde dişte çürük meydana gelebileceğini bildiriyor. Tek çizgi ise negatif olduğunu bildiriyor."

Şahin, kitin seri üretimine geçmeyi hedeflediğini, bu konuda girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu
Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım
İzmir'e içme suyu sağlanan Tahtalı'da doluluk en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor
Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim hedefliyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'te 3 dalda derece aldı

Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit, kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor

Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit, kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor
Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birinciliği hedefliyor

Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birinciliği hedefliyor
Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesini hedefliyor

Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesini hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet