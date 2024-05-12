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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 82,93 oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 82,93 olarak ölçüldü.

Ümit Türk  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 82,93 oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı 720 milyon 36 bin metreküp olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 93,05, Darlık'ta yüzde 81,61, Elmalı'da yüzde 87,21, Terkos'ta yüzde 91,68, Alibey'de yüzde 59,44, Büyükçekmece'de yüzde 77,53, Sazlıdere'de yüzde 62,53, Istrancalar'da yüzde 55,92, Kazandere'de yüzde 82,62, Papuçdere'de ise yüzde 80,96 olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 235,25 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı 393 milyon 29 bin metreküp olarak hesaplanırken, dün İstanbul'a verilen su miktarı ise 3 milyon 3 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 30,26, 2015'te yüzde 94,72, 2016'de yüzde 82,29, 2017'de yüzde 85,54, 2018'de yüzde 88,22, 2019'da yüzde 89,73, 2020'de yüzde 69,15, 2021'de yüzde 77,73, 2022'de yüzde 85,73, 2023'te yüzde 49,42, bugünkü oran yüzde 82,93 olarak kayıtlara geçti.



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