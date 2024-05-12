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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Mehmet Bayrak  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

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