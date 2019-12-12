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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığı, 5'inin gözaltında olduğu bildirildi.

Rauf Maltaş   | 12.12.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla terör örgütlerine yönelik olarak 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

"Harekat çerçevesinde kahraman silahlı kuvvetlerimizce çatışma bölgelerinde YPG/PKK terör örgütü mensubu 104 şüpheli suçüstü halinde yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı ve adli işlemlerine müteakiben 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştır. 5 şüphelinin halen gözaltı hali devam etmektedir."

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