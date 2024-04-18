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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiği Güçlü Bahçe Sitesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şantiye şefi ile 2 yapı denetim firması kontrol elemanı tutuklandı.

Salim Taş  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Hatay

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 48 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Güçlü Bahçe Sitesi'nin şantiye şefi T.K. ile yapı denetim firmasına bağlı çalışan kontrol elemanları Ö.O.B. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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