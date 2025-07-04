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Kültür

Depremde zarar gören 3 asırlık Kilis Çalık Camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı

Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Çalık Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

İbrahim Özcan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Depremde zarar gören 3 asırlık Kilis Çalık Camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 3 asırlık caminin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, törendeki konuşmasında, 6 Şubat depremleri sonrasında kentte tescilli eserlerin hasar gördüğünü söyledi.

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Caminin restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ibadete açıldığını belirten Şahin, "19 tescilli camimizin Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde ve Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çok hızlı şekilde restorasyonlarını tamamlıyoruz. Bugün de Çalık Camimiz cemaatiyle buluştu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise restorasyonu biten caminin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Caminin restorasyonu, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 3 asırlık özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi." diye konuştu.

Tunç, Kilis'te restorasyonu devam eden camileri bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Camide cuma namazını eda eden vatandaşlara, namaz çıkışı aşure ikramında bulunuldu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.

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