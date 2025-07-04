İstanbul merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 32 zanlıdan 14'ü tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 18'i tutuklama, 12'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasını, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
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