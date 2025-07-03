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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Şişli ilçesinde poşete koyduğu bebeği çöpe bırakan anne hakkındaki hukuki sürecin yakından takip edileceğini, tedavisi süren bebeğin taburcu edildikten sonra devlet korumasına alınacağını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bir anne 3 günlük olduğu düşünülen bebeğini poşete koyup çöpe attı" başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bebeğini çöpe bırakan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hastanede tedavi süreci devam eden bebek, taburcu olduktan sonra devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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