Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,003.90
BTC/USDT
66,580.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Tarihi yapılar otizmliler için 2 Nisan'da mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek, bazı kamu binaları, tarihi ve simgesel yapıları otizmi temsilen mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatacak.

Eylül Aşkın Akçay  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata katılımına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Bakanlık, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" ve nisan ayı boyunca ülke genelinde otizme dikkat çeken çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, 2 Nisan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri hizmet binaları ile bazı tarihi ve simgesel yapılar otizmi temsilen mavi veya kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Ayrıca ay boyunca otizm konusunda seminer, söyleşi, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında merkezi noktalarda tanıtım stantları kurulacak ve bakanlık personeli aracılığıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sinema gösterimi, tiyatro, piknik ve otizm şenlikleri, el baskısı atölyeleri gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları açılacak.

Öte yandan Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları yapılacak, otizme yönelik bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Yerel basın ve yayın organlarında söyleşi ve haber çalışmaları yapılacak, farkındalık videoları ile radyo programları hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet