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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırıları sonucu Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gülsem Adam   | 08.11.2020
Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

Antalya

Kınık, AA muhabirine, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirme mücadelesinin silahlı çatışmayla devam ettiğini, bu çatışmaların siviller üzerindeki etkilerinin sürdüğünü söyledi. 

Türk Kızılayın bölgeye insani yardımları ulaştırmayı sürdürdüğünü belirten Kınık, toprakları işgal edilen Azerbaycan halkı için ulaştırılan gıda, hijyen desteği, mutfak eşyaları, battaniye, yatak, çadır gibi malzemelerin dağıtımının devam ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan'a etap etap yardım gönderimlerinin olduğunu vurgulayan Kınık, sivil halkın giysi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

"İhtiyacını gideremeyen kimse kalmasın"

Kınık, insani yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılay, o bölgede insan acısını dindirmek için el ele çalışıyor. İlk etapta etkilenen, yerleşim yerlerinden ayrılmak zorunda kalan sivil halkın barınması için bölgeye çadır, barınma temelli malzemeler gönderildi. Amacımız bölgede ihtiyaç sahibi ve ihtiyacını gideremeyen kimse kalmasın. Bölgenin yeniden imarında, yeniden inşasında da elimizden gelen ne varsa Azerbaycan için Kızılay ile beraber çalışıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan sosyal durum nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde artış olduğuna değinen Kınık, Kızılayın büyüyen yapısıyla, dünyanın büyüyen meseleleriyle, artan sorumluluklarıyla beraber strateji planını 10 yıla çıkardıklarını bildirdi.

Kınık, 10 yıllık stratejide afetlere hazır insanlar ve toplumlar oluşturmaya çalışacaklarını, şeffaf, hesap verebilir, ilkeli, dijital dönüşümü tamamlamış bir Kızılay için çalışacaklarını vurguladı.


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