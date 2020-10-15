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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü ve roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 15.10.2020
İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti." dedi. 

Rad, "Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasında, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.

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